À Strasbourg, la chorale participative de Noël se prépare pour l'inauguration du marché

"Mon beau sapin", "Douce nuit" ou encore "Adeste fideles" : cette année, une chorale participative d'une centaine de chanteurs interprétera ces chants traditionnels au pied du grand sapin lors de l'inauguration du marché de Noël le 26 novembre prochain. Amateurs et débutants, des alsaciens de toutes origines ont commencé à répéter.

Trois samedi de répétition

Ils sont aide à domicile, professeur des écoles, comptable, retraités ou encore écoliers : tous les profils se retrouvent dans cette chorale de Noël participative. Pendant trois semaines, ces volontaires se retrouvent au Palais des Fêtes de Strasbourg pour répéter les chants choisis le samedi de 14 heures à 17 heures.

Certains sont déjà expérimentés, comme Anne : "Je fais partie d'une troupe et d'une chorale" et d'autres pas du tout, comme son mari Patrick : "C'est la première fois, je l'accompagne." Mais ce cuisinier de formation, qui dit chanter sous la douche, prend doucement ses marques : "Au début c'est compliqué, ne faisant pas de musique on ne comprends pas forcément la logique des différentes voix mais après c'est plaisant et à l'oreille c'est fabuleux."

Les participants sont répartis en fonction de la tessiture de leur voix : soprano, alto, ténor, basse. Les chants sont répétés ensemble, en ajoutant les différents groupes de voix au fur et à mesure pour former un ensemble harmonieux.

C'est la voix des alsaciens qui se réapproprient le marché de Noël - Philippe Utard

Et au delà du plaisir de chanter c'est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis, une diversité d'âge et d'origine qui fait le bonheur du chef de chœur, Philippe Utard : "C'est ça qui est très beau dans le chant choral : on vient avec sa voix, quelque soit le vécu et l'expérience, on se retrouve et on chante. C'est la voix des alsaciens qui se réapproprient le marché de Noël."

Si vous souhaitez participer à la chorale, il n'est pas trop tard ! Vous pouvez encore vous inscrire pour la prochaine répétition le 13 novembre. Les hommes sont particulièrement recherchés.