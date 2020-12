A Strasbourg, la fondation de l’Œuvre Notre-Dame classée au patrimoine mondial de l’Unesco

Après la Grande île et le quartier de Neustadt, la fondation de l'Œuvre Notre-Dame, à Strasbourg figure désormais au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco. Elle a obtenu son classement jeudi 17 décembre au même titre que 17 autres ateliers de cathédrales répartis dans cinq pays européens : la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Norvège. Sont ainsi reconnues "les techniques artisanales et les pratiques coutumières des ateliers de cathédrales en Europe".

Cette inscription au patrimoine immatériel de l'Unesco est la reconnaissance d’un véritable savoir-faire. La fondation de l’Œuvre Notre-Dame, administrée par la ville de Strasbourg, assure le financement et la conduite des chantiers, d’entretien, de conservation et de restauration de la cathédrale. "C’est grâce à une collection documentaire d’une richesse exceptionnelle constituée au fil des siècles, que ces pratiques perdurent depuis le 13e siècle", indique la mairie dans un communiqué.

"C’est une reconnaissance du travail de l’équipe de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame qui valorise et pérennise un savoir-faire où s’articule tradition et innovation, tout en contribuant au rayonnement de la Cathédrale de Strasbourg et plus largement de la ville".