A Strasbourg, la fréquentation des musées grimpe en flèche cet été

A Strasbourg, malgré la situation sanitaire, les musées ont la cote, cet été. La fréquentation des neuf musées de la Ville a grimpé en flèche, en juillet, par rapport à juillet 2019 : + 32% !

61.000 visiteurs ont exploré les musées en juillet. Le passe sanitaire, obligatoire dans les espaces de loisirs et de culture comme les cinémas et les musées depuis le 21 juillet, n'a pas découragé les amateurs d'art et de patrimoine.

En juillet 2020, la fréquentation des musées n'avait pas dépassé 10% de la jauge estivale habituelle.

Contrôle du passe sanitaire au Palais Rohan à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

L'indispensable passe sanitaire

Les vacanciers qui n'ont pas de passe sanitaire sont orientés vers des pharmacies du centre-ville, pour réaliser un test PCR ou un test antigénique. Ces officines peuvent éventuellement aider les touristes étrangers à authentifier leur propre passe national.

Le port du masque reste de rigueur à l'intérieur des musées.

Ce sont les trois musées du Palais Rohan, le musée archéologique, le musée des Beaux-arts et le musée des arts décoratifs, qui attirent le plus de monde, ainsi que le MAMCS, le musée d'art moderne et contemporain.

Le dixième musée de la Ville de Strasbourg, le musée zoologique, est en chantier actuellement.

La municipalité a décidé de laisser le public entrer gratuitement tous les jours, jusqu'à la fin du mois d'août.

