A Strasbourg, la série "César Wagner" en tournage jusqu'en septembre

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe de César Wagner vient tourner à Strasbourg. Après le tournage de l’épisode pilote l’année dernière, les épisodes 2 et 3 sont actuellement en préparation. L’occasion pour l’équipe de la série de profiter et de s’inspirer de la capitale alsacienne.

César Wagner, inspecteur hypocondriaque et attachant, est de retour à Strasbourg, pour le tournage de la série du même nom. L’année dernière, l’épisode pilote avait été tourné dans la capitale alsacienne. Cet été, c’est à l’école d’architecture de Strasbourg, transformée en commissariat, que se déroule la première partie du tournage.

Un commissariat a été installé dans l'école pour le tournage de la série. © Radio France - Marie Martirossian

En tête d’affiche, l’acteur Gil Alma, connu pour son rôle dans Nos chers voisins diffusé sur TF1, a pu profiter de la ville : "J'ai été faire un petit tour de bateau sur l'île, je suis allé voir le spectacle de son et lumière de la cathédrale : après Paris, Strasbourg est vraiment ma deuxième maison, maintenant !"

Strasbourg, une ville cinématographique

La ville de Strasbourg est une source d'inspiration pour Antoine Garceau, le réalisateur de la série : "On tourne au Musée des Arts décoratifs, au Palais de la Musique et des Congrès, au Musée d'art moderne et contemporain... Tous les décors qu'on a trouvés sont graphiques et très inspirants."

A l'entrée, l'équipe du tournage se prépare à filmer une scène. © Radio France - Marie Martirossian

En raison de la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire pendant le tournage, avec des distributions régulières de gel hydroalcoolique. Les comédiens et l'équipe du tournage doivent également respecter les règles de distanciation sociale, ce qui n'est pas toujours facile. "Quand je suis sur le plateau, je parle aux comédiens, je dois me rapprocher d'eux, explique Antoine Garceau. On essaie de respecter le mètre de distance, mais dans notre métier, c'est parfois compliqué à faire."

Le commissariat reste encore installé à l'école d'architecture jusqu'au 26 août, et l'équipe tourne à Strasbourg jusqu'au 19 septembre prochain.