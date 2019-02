A Strasbourg, les bâtiments historiques de la Coop vont retrouver une nouvelle vie

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace

"Coop is the new cool ! " Le slogan s'affiche actuellement dans les rues de Strasbourg. La Ville de Strasbourg est en train d'aménager le site de la Coop, au Port du Rhin. Ce bâtiment industriel va devenir un lieu branché entre la France et l'Allemagne, avec cafés et salles d'exposition.