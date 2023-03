A Strasbourg, les recettes d'un restaurant étoilé Michelin pour trouver du personnel

C'est ce lundi 6 mars que l'on connaîtra le palmarès du guide Michelin. Les chefs étoilés de toute la France ont rendez-vous à Strasbourg pour la grande cérémonie annuelle où les lauréats seront dévoilés. L'Alsace obtiendra-t-elle un premier restaurant trois étoiles ? Y aura-t-il de nouveaux lauréats ? Réponse ce lundi.

ⓘ Publicité

33 établissements alsaciens étaient jusque là étoilés . 26 une étoile, et 7 deux étoiles. 3 deux étoiles et 14 une étoile dans le Haut-Rhin et 4 deux étoiles et 12 une étoile dans le Bas-Rhin.

Mais avec l'augmentation des prix des aliments, avec aussi la pénurie de main d'œuvre dans le secteur de l'hôtellerie restauration depuis l'épidémie de Covid, comment les étoilés s'adaptent-ils ? Au Buerehiesel , restaurant une étoile situé dans le parc de l'Orangerie à Strasbourg, 32 salariés veillent sur une soixantaine de clients. Il faut donc beaucoup plus de main d'œuvre qu'ailleurs pour assurer ce service très haut de gamme. Alors le patron Eric Westermann tente d'adapter les emplois du temps pour convaincre les candidats de travailler chez lui.

"Quand on écoutait les anciens, dans la restauration c'est comme ça, on bosse le midi, on bosse le soir, la coupure de l'après midi n'était pas toujours très grosse. Les temps changent, c'est très bien. on s'adapte aux demandes des uns et des autres, tout n'est pas possible, mais pouvoir travailler seulement le midi ou que le soir, pour certains postes c'est possible, on essaye d'être attentifs, à l'écoute" explique Eric Westermann.

Le restaurant Buerehiesel à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Vigilance financière

Autre technique proposer des salaires un peu plus élevés que la moyenne même pour les débutants, former les volontaires sur place. "Notre porte est grande ouverte" sourit Eric Westermann, qui raconte avoir déjà embauché des candidats venus juste frapper à la porte.

Tout cela ne suffit pas toujours. Alors l'an dernier le patron a parfois dû adapter son service. "Il nous est arrivé de réduire un peu la voilure pour assurer qualité de service et ménager les équipes" dit-il.

Autre contrainte depuis quelques mois, les prix de l'alimentaire qui explosent. "On répercute cette augmentation, pour pouvoir maintenir nos marges, pour que l'entreprise reste viable. mais je suis hyper vigilant là dessus, quand je dois augmenter parce que la santé financière de l'entreprise est concernée, je le fais à reculons" explique le patron.

Alors quand le homard ou d'autres produits saisonniers voient leur prix s'envoler, ils disparaissent par exemple temporairement de la carte.