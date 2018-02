A Strasbourg, on le sait maintenant, la Saint Valentin dure dix jours, grâce à l'opération "Strasbourg mon amour". Et puisque Cupidon n'épargne aucune génération, les moins de 11 ans étaient invités à danser sous le chapiteau "Magic Mirror", place Kléber, durant tout un après-midi.

Cœurs rouges et peluches pour la piste de danse © Radio France - Corinne FUGLER

Les tubes dignes de France Bleu n'ont pas découragé les plus jeunes, venus déguisés pour cette "Sunday Kid Fever", animée par Vladimir Spoutnik et Bubble Dom. Sur le dance floor, pas facile, tout de même, de se faire une place au milieu des parents et des poussettes.

Les adultes en pyjama !

L'atmosphère rouge et or du Café des amours était rehaussée ce dimanche après-midi par des peluches et des ballons. Pas sûr que les organisateurs les retirent pour le rendez-vous suivant, la "Pyjama Party" programmée en soirée avec batailles de polochons, jeux de société et projection de séries TV.

Le Café des amours, centre névralgique de ce festival "Strasbourg mon amour", doit accueillir ce lundi 12 février 2018 d'autres danseurs pour une soirée salsa "caliente" animée par François el Timbalero et Pedro de Lima. En attendant la "slow party" de mercredi soir, 14 février, jour de la saint Valentin, que ses animateurs nous promettent "radicale et délicieusement régressive..."

Bien plus sage, le Café des amours sans les enfants... - Ph. de Rexel