A Strasbourg un millier de choristes pour évoquer le cinéma

Pour la troisième édition du projet strasbourgeois « A vos marques, prêts…Chantez! », un millier de choristes professionnels et amateurs s'empare de grandes œuvres chorales reprises par le cinéma. Ces chanteurs se produiront une seule fois, le samedi 22 juin au Zénith de Strasbourg.

Strasbourg, France

Les choristes débutants et confirmés du projet strasbourgeois « A vos marques, prêts…Chantez ! » ont interprété en 2017 le "Messie" de Haendel et en 2018 "Carmen", l'opéra de Bizet. Le samedi 22 juin, pour un unique concert, ils chanteront plusieurs grandes œuvres chorales reprises par le cinéma.

Dans le dernier "Mad Max", "Fury Road", par exemple, on entend le "Libera me" du Requiem de Verdi. A leur répertoire, aussi, Mozart, Mahler et Haendel, trois autres compositeurs très présents dans le septième art.

"À vos marques, prêts... chantez! Choeurs de cinéma" : un spectacle participatif en préparation à #Strasbourg dans le stade de la Meinau. Répétition pour grands et petits ce dimanche. pic.twitter.com/SECINqToZM — France Bleu Alsace (@bleualsace) June 2, 2019

Des ateliers ouverts aux débutants

L'atelier "A vos marques, prêts... Chantez ! Chœurs de cinéma" est porté par Luciano Bibiloni, chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre du Rhin. Il animait ce dimanche 2 juin, dans les gradins du stade de la Meinau, l'une des dernières répétitions.

Luciano Bibiloni a dû repenser sa façon de diriger pour l'adapter au grand nombre d'interprètes : "J'essaie de me mettre à la place des gens qui sont devant moi. Quand j'essaie d'apprendre une nouvelle langue, je suis complètement paumé, alors pour les débutants, j'essaie de faire lien avec cette expérience ; ça m'oblige à redécouvrir ma façon de faire de la musique, ma façon d'échanger sur la musique et de la partager".

L'unique représentation, qui rassemblera un millier d'interprètes, est prévue le 22 juin au Zénith de Strasbourg à 18h. Les billets pour ce spectacle sont en vente à la Boutique Culture, place de la cathédrale. Une ultime répétition générale est programmée au Zénith le jeudi 20 juin.