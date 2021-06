Strasbourg : le campus universitaire fête la musique classique en plein air

Cette année encore, la plupart des évènements prévus pour la fête de la musique ont été soit annulés soit très restreints à cause de la crise sanitaire. A Strasbourg comme dans d'autres villes alsaciennes, les traditionnelles festivités n'ont pas lieu ce lundi 21 juin au soir, ce qui n'a pas empêché l'université de Strasbourg d'organiser un petit concert gratuit de musique classique.

Dix musiciens se partagent la scène

Mozart, Debussy, Ravel... Les grands noms de la musique classique étaient au programme ce lundi après-midi. Une centaine de spectateurs masqués a pris place devant le quatuor Wassily : "C'était une bonne surprise, on croyait qu'on serait complètement frustrés de musique aujourd'hui", confie Isabelle. Quelques sièges plus loin, Julien est aussi ravi : "Ça fait du bien d'avoir enfin des concerts. C'est très plaisant à l'extérieur."

En tout, dix musiciens ont assuré presque cinq heures de concert, de 16h30 à 21h20 : "On est très contents de pouvoir retrouver un public et de partager à nouveau la musique qu'on fait et qu'on aime. On était pas monté sur scène, face à un public depuis octobre", confie Marine, second violon du quatuor. Ils ont interprété ce soir le quatuor en Fa Majeur de Maurice Ravel et le quatuor n°16 de Mozart.