A Tanerre-en-Puisaye, ils font revivre le plus grand ferrier antique de France

Au sud de l'Yonne, dans les bois de Tanerre-en-Puisaye à 40 km d'Auxerre, se cachent 30 hectares de patrimoine gallo-romain. C'est le site du ferrier de Tannerre, le plus grand de France, dont les activités ont traversé les époques.

On est en pleine forêt de Garenne, la végétation est dense et le soleil masqué par le feuillage des arbres. Pourtant, lorsque l'on y produisait du fer, le paysage était bien différent. A l'époque gallo-romaine, il ne devait pas y avoir beaucoup d'arbres", explique François Girard, le président de l'association du ferrier de Tanerre."On devait faire du charbon de bois, donc tous les arbres étaient coupés. Il faut s'imaginer des bas-fourneaux qui fumaient dans tous les coins. Ca ressemblait en gros à une butte charbonneuse, fumante. Ambiance Seigneur des Anneaux !" plaisante-t-il. "Ce n'était pas du tout comme ce que l'on voit aujourd'hui."

Ambiance "Seigneur des Anneaux"

Si depuis, la nature a repris ses droits, l'association milite pour préserver l'histoire du ferrier. Elle y organise des événements, des démonstrations, et a même recrée une forge et un bas-fourneau fidèles à ceux qui étaient en place jadis. Christophe, forgeron de profession depuis 15 ans, est bénévole sur le site.

"Aujourd'hui, les bas-fourneaux, ça n'existe plus", regrette-t-il. "Maintenant, l'industrie ne travaille plus qu'avec les hauts-fourneaux, comme en Lorraine. C'est dommage de perdre un savoir-faire qui existe depuis les gaulois, de se rendre compte que la modernité nous a fait oublier ces gestes." C'est pour cela que l'association s'est créée : "On essaie d'imiter la manière dont c'était fait à l'époque, pour préserver les lieux."

"C'est primordial de se rappeler de l'ancien temps"

Classé site historique depuis 1982, le lieu attire les visiteurs férus d'histoire. Parmi eux, Colette et Philippe, un couple de retraités venus de la Loire, estiment que c'est un devoir de mémoire que de conserver ces traditions.

"A l'époque où l'on vit de nos jours, c'est primordial de se rappeler de l'ancien temps", affirme Philippe. "Savoir ce qui se faisait au Moyen-Âge, pendant les Romains, les Gaulois..." "C'est très intéressant", renchérit son épouse. "Et on essaie de le transmettre à nos petits-enfants. Les filles sont passionnées d'histoire, on est très contents !"

Si vous aussi, vous souhaitez découvrir l'histoire du ferrier, des visites guidées sont organisées tout le weekend à l'occasion des journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains.