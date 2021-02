"À terme, le public doit revenir dans les musées pour être à nouveau confronté à l'oeuvre d'art"

Vous avez peut-être aperçu de longues files d'attente, ce samedi 13 février 2021, à Montpellier (Hérault). Les manifestants répondaient à l'appel du Collectif État d'urgence culturel qui réclament la réouverture des lieux culturels. Ils se sont rassemblés devant l'Opéra, le cinéma Diagonal et le Musée Fabre.

Aucune date n'est encore fixée pour la réouverture des musées mais Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre, espère retrouver son public le mois prochain. "Depuis le premier confinement, on a développé des dispositifs numériques pour garder le contact, explique-t-il. On a notamment développé une application, "Fabre dans mon canapé", qui propose une visite virtuelle des collections."

"On a développé des dispositifs numériques mais à terme, il faut que le public revienne pour être à nouveau confronté à l'oeuvre d'art" - Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre de Montpellier Copier

À l'occasion de la Saint-Valentin, le musée a aussi lancé une application qui permet aux amoureux de déambuler, en ligne, entre des œuvres liées au plaisir et au désir. Mais rien ne vaut la visite "en présentiel". "Quand on est face à un tableau, on voit la toile avec les coups de pinceau et les différences d'épaisseur, décrit Michel Hilaire. Ça c'est absolument irremplaçable."

Le musée Fabre continue de travailler sur ses collections et expositions, mais tout ça ne prend son sens que si le public peut revenir, selon Michel Hilaire, directeur du Musée Fabre de Montpellier. Copier

La structure n'est pas en danger mais un musée, ce n'est pas seulement une question de recettes - Bertrand Ducourau, directeur des musées d'Agde

Financièrement, les musées publics ne sont pas en danger car ils sont soutenus par les collectivités. Le Musée Fabre a perdu 70% de son chiffre d'affaires en 2020 mais la Métropole de Montpellier l'aide : à la réouverture, son offre ne sera pas diminuée. C'est la même chose pour le Musée de l'Éphèbe d'Agde, subventionné par la ville.

Derrière ces fermetures, il y a toute l'action des musées pour créer du lien social qui est en panne, selon Bertrand Ducourau, directeur des musées d'Agde. Copier

Bertrand Ducourau, directeur des musées d'Agde, reste optimiste. Il est prêt à rouvrir, quand ça sera possible, en toute sécurité. En attendant, il travaille sur sa programmation, ses projets et ses expositions, en partenariat avec d'autres musées de l'Hérault. Il en a aussi profité pour repenser la présentation de ses collections.