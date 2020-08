On a testé la trottinette des mers à Cannes : un nouvel engin électrique conçu en France

C'est une large planche, comme un gros paddle, très stable, avec un manche, un guidon et une petite molette pour avancer ou reculer. Le Blue Way, c'est le nom de cette trottinette des mers à propulsion électrique, est disponible en exclusivité dans les Alpes-Maritimes et à Monaco, du côté de la base nautique du Palm Beach à Cannes. L'engin a été conçu par une start-up basée près d'Aix en Provence, Next Blue Tech, et présenté au salon nautique de Paris en décembre dernier. Il fait son apparition à Cannes depuis le 7 juillet, quatre modèles sont disponibles à la location, d'autres à l'achat.

Vitesse de pointe de 7km /heure

Simple à manier et stable pour découvrir la côte. On est face aux îles de Lérins, on peut aller jusqu'à Golfe-Juan mais il ne faut pas dépasser la zone des 300 mètres depuis la plage. La vitesse est douce, jusqu'à 7 km/heure maximum, l'objectif est d'admirer le paysage, c'est ludique pour emmener des enfants. L'activité est accessible dès qu'on est assez grand pour atteindre le guidon et aux personnes à mobilité réduite.

La planche qui abrite une batterie électrique, dont certains éléments proviennent de Chine, elle pèse 50 kilos et est entièrement recyclable. La mise à l'eau se fait à l'aide d'un petit chariot à roues. C'est silencieux, le Blue Way a 8 heures d'autonomie. Aldo Pellegrini, chef d'entreprise et commerçant à Cannes propose cette trottinette à la location au 158, boulevard Eugène Gazagnaire à Cannes, le prix pour tester ce nouvel engin est de 25 euros la demi-heure. A l'achat le Blue Way coûte entre 5 et 6000 euros.

Le Blue Way © Radio France - Marion Chantreau