On a testé un drôle de vélo elliptique qui va sur la route

Comment s’entraîner en course à pied mais sans les chocs et les traumatismes ? Avec l'elliptigo, ce vélo elliptique qui va sur la route, il reproduit la foulée du coureur. On a testé pour vous. C'est bluffant !

Poitiers, France

Cette invention qui nous vient des Etats-Unis fait pas mal d'adeptes, il s'agit de reproduire la foulée du coureur à pied mais sans le traumatisme et le choc du pied au sol. Sur l'élliptigo, le mouvement de va et vient, reproduit la foulée, la prise en main est simple, l'usage assez ludique même si la position haute peut surprendre, les piétons et automobilistes. Petit bémol le prix : il faut compter au moins 2.500 euros, mais c'est peut-être un investissement sur l'avenir si on peut s’entraîner plus et mieux, sans craindre les blessures.