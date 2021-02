À Thorigné-en-Charnie, une innovation inédite au service de l'Histoire

Tout a été refait à la perfection. Dans cette pièce noire, on peut entendre le bruit des gouttes d'eau, la résonance d'une grotte ou d'une caverne. Pourtant, les visiteurs se trouvent dans une pièce au sec, face à un écran géant. Le Paléograph' est une technologie construite sur-mesure pendant deux ans et en fonction des besoins du musée de Thorigné-en-Charnie. De quoi ravir petits et grands.

"L'objectif premier, c'est que chacun y pose son empreinte sur l'écran", explique Gwenaëlle, la responsable du site. "C'est un moment unique, où les visiteurs peuvent laisser parler leurs émotions du moment". Car sur cette grande toile, on peut dessiner des peintures préhistoriques, poser son empreinte de mains et découvrir des animaux préhistoriques. Un moment unique qui dure seulement 10 minutes.

Dessiner des animaux préhistoriques dans le musée de la préhistoire de Thorigné-en-Chargnie © Radio France - Valentin PLAT

On fait tout ce que l'on peut trouver dans un musée de la préhistoire, mais dès la création du musée, on a souhaité raconter la préhistoire avec les nouvelles technologies", argumente Anthony, le responsable des équipements numériques.

Découvrir des animaux préhistoriques avec le Paléograph' © Radio France - Valentin PLAT

Le musée à l'habitude de faire parler les nouvelles technologies. Il y a 3 ans, le musée avait créé un jeu vidéo pour attirer les adolescents dans le musée. Le Paléograph' que les visiteurs vont pouvoir découvrir dès la réouverture du musée, s'inscrit dans cette volonté d'attirer les plus jeunes dans les histoires les plus anciennes.

"On va pouvoir créer à plusieurs, en famille, alors on espère du public nombreux", ajoute la directrice du musée, Gwenaëlle. "On sait que cela va plaire, alors on a hâte de pouvoir montrer cette performance numérique". Tout est donc prêt pour accueillir le public, dès que la situation sanitaire le permettra.