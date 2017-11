A Tonnerre, l'aquagym muscle le moral des seniors !

A Tonnerre, un cours d'aquagym pour les seniors fait un tabac. Une centaine d'adhérents de 60 à presque 90 ans y participent : pour le sport mais aussi pour se muscler le moral entre amis !

Un cours d'aquagym cartonne à la piscine de Tonnerre. Deux fois par semaine, une trentaine de seniors sautent dans le petit bassin pour une heure de sport, mais aussi de détente et de rigolade.

Pour profiter au maximum, on se retrouve un quart d'heure avant le cours pour causer un peu et pourquoi pas échafauder un plan d'attaque : "Où est Josette ? Je vais lui mettre la tête sous l'eau !" fanfaronne Jocelyne devant ses copines hilares.

Mais voilà Benoît, le professeur, qui arrive : "C'est notre beau gosse !" renchérit Jocelyne. C'est parti pour une heure d'efforts dans l'eau : on trottine pour s'échauffer, puis on travaille les abdos, les biceps, les cuisses : rien n'est laissé au hasard, explique Eric Pourantru, responsable de la piscine et à l'initiative de ce cours lancé il y a 15 ans.

Au programme : "renforcement musculaire et cardiovasculaire, mais aussi tout le coté articulaire", sans oublier l'équilibre et la coordination.

Bref tous les ingrédients pour être en parfaite forme, avec un sacré bonus : ici on se muscle aussi le moral ! "C'est un bienfait permanent" raconte Bernadette, 64 ans, "une remise ne forme, un état d'esprit meilleur, et ça a tout un tas d'incidence sur le moral."

Une centaine de seniors sont inscrits aux cours d'aquagym de la piscine de Tonnerre © Radio France - Charlotte Lalanne

Avec un peu de dispersion, forcément. "Dès que j'ai le dos tourné on s’arrête, on marche on papote" s'amuse le prof.

"On rigole bien" confirme Christiane, "on est de grands enfants".

Et comme pour tous les enfants, le meilleur moment c'est l'heure de la récré, juste après le cours, 10 minutes de rab' dans le bassin : "relax, on fait des échanges de cuisine, on se dit ce qu'on va faire le week-end prochain" explique Nadia.

"Et vous savez pas ce qu'on va faire après : on va au restaurant !" s'exclame-t-elle dans un éclat de rire général.

