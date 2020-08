Pendant l'été, le club de canoë de Toucy dans l'Yonne propose une initiation gratuite au canoë et au paddle. Apprendre à utiliser le mieux possible sa pagaie pour profiter au maximum de la balade, c'est l'objectif des séances d'une heure sur le plan d'eau de la commune.

A Toucy, on apprend à faire du canoë et du paddle en s'amusant

Malgré les apparences, utiliser un canoë ce n'est pas si simple. Savoir monter dedans sans tomber à l'eau, avancer en cadence sans tourner en rond, savoir se sortir des courants... il y autant de techniques pour toutes ces situations. Pierre Mathieu essaie de les enseigner à ses élèves d'un jour. Sur le plan d'eau de Toucy, en partenariat avec la commune, il propose une heure d'initiation gratuite au maniement de la pagaie. "J'ai le temps de discuter, de donner des conseils, de dire attention là vous avez un arbre. C'est intéressant de le faire comprendre comment ils sont arrivés au niveau de l'arbre, ce qu'il faut faire pour l'éviter. Et ça, ça me plaît !", apprécie l'animateur du club de Puisaye Forterre Canoë-Kayak de Toucy.

Pierre Mathieu conseille les pratiquants pour manier la pagaie © Radio France - Antoine Loistron

Une initiation gratuite

Depuis 18 ans que l'activité est organisée à Toucy, l'idée ravit les habitants du département comme les touristes. Michel habite en Île-de-France. Il était déjà venu il y a deux ans, il est revenu cette année avec ses enfants : "C'est sympathique, on apprend des petits trucs l'air de rien. C'est un bon moment de détente en famille. Avec le Covid, c'est pas mal d'être dehors comme ça, on n'est pas agglutiné sur les plages".

Ecoutez notre reportage au plan d'eau de Toucy, au milieu des canoës Copier

Arrive le moment où les céistes bien informés peuvent déambuler à leur guise sur le vaste plan d'eau, avec vue sur l'église du village. L'heure de détente passe vite, mais ça semble suffisant pour ravir petits et grands. A l'image de Magdeleine 9 ans et demi, pour elle c'était la grande découverte. Elle a navigué avec son papa et à voir son sourire sur son visage, elle était ravie : "ça m'a plu, j'ai aimé être sur l'eau, j'ai fait le tour de l'île trois fois ! Et papa il pagaie bien aussi", sourit-elle.

L'initiation au canoë c'est tous les mercredis après-midi de 14h à 18h sur le plan d'eau de Toucy. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire auprès du bureau de Toucy de l'office du tourisme.