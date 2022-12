A Toul, un spectacle solidaire pour récolter des dons en direction de l'Ukraine

Plus de 10 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, et en cette période de fêtes, l'association Liouba Lorr'Ukraine organisait ce mardi un spectacle solidaire à la salle de l'Arsenal de Toul. Sur scène, une vingtaine de danseurs, chanteurs et acrobates eux-mêmes réfugiés dans la région. L'objectif étant de récolter des dons et de financer l'aide humanitaire envoyée régulièrement à l'autre bout de l'Europe.

Devant une salle comble de plus de 800 places, les Ukrainiens sont ravis de voir l'engouement pour cette initiative. "Je veux aider mon pays, et montrer aux gens qu'il faut aider parce qu'en ce moment, c'est la guerre et c'est difficile", confie Iana, contorsionniste. Sa maman est restée à Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, et c'est aussi pour elle qu'elle se bat. "Elle vit en ce moment sous les coupures d'électricité. Elle a la lumière pendant 3h, puis ça coupe 6h, et ainsi de suite."

Un chant de Noël ukrainien © Radio France - Arthur Blanc

L'important, c'est aussi de montrer que les besoins restent importants. "On peut se dire qu'on a assez donné depuis le temps, mais la guerre est toujours en cours", explique Irina, danseuse. Grâce à ce type de représentation, l'association Liouba Lorr'Ukraine pourra continuer de financer les convois vers l'Ukraine, à raison de un ou deux par mois. "On y envoie surtout des produits de première nécessité, et de l'alimentaire pour les bébés. Et on peut aussi ramener des réfugiés qui souhaiteraient fuir la guerre", détaille le président Daniel Beddelem. Deux autres spectacles seront ainsi organisés cette semaine. Ce mercredi à 20h30 à l'espace Robert-Flambeau de Mirecourt, et ce jeudi à 20h30 à la salle polyvalente de Vincey.