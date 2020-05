A Toulon et La Seyne, des affiches pour soutenir le monde de la culture

Elles n'ont pas pu vous échapper si vous avez circulé ces derniers-jours à Toulon ou La Seyne-sur-Mer : 200 affiches rose vif "Soutien aux métiers de la culture et de événementielle" » ont collées sur les panneaux d'expression libre. Une opération de la société seynoise "Com N’Diff".

Deux cents affiches ont été posées sur les panneaux de Toulon et La Seyne-sur-Mer par la société Com N'Diff

Elles attirent immédiatement votre regard ! Deux-cents affiches rose vif "Soutien aux métiers de la culture et de l'événementiel" ont envahi les panneaux d'expression libre de La Seyne-sur-Mer et de Toulon, à l'endroit même où vous voyiez avant le confinement les affiches des concerts du Zénith Oméga de Toulon, des spectacles de l'opéra ou celles annonçant le Grand Prix de France de F1 du Castellet. C'est une opération de la société seynoise "Com N’Diff", entreprise d’affichage elle-même durement touchée par les conséquences du confinement.

4000 affiches par mois avant le confinement... 0 depuis la mi-mars

Selon Boris Touaty, fondateur de "Com N'Diff', "l'entreprise devrait à cette période de l'année, tourner à plein régime avec tous les événements culturels de l'été à annoncer. Mais aujourd'hui, tous les spectacles et rendez-vous sont annulés et on ne fait plus rien du tout." En temps normal, "Com N'Diff" pose 4000 affiches par mois… depuis la mi-mars, elle en a collées 0 ! Les 3 salariés de la PME varoise sont au chômage partiel et les pertes sont estimées, pour le moment, à au moins 100.000 €

"Ne nous oubliez pas !"

_"Nous ne sommes pas les seuls touchés par la crise, c'est tout le secteur de la culture et ses nombreux prestataires qui souffrent__"explique Boris Touaty. "Nous voulions donc leur apporter notre soutien_ avec ces affiches. Elles vont aussi rappeler aux Varois que la culture est finalement présente partout. C'est une piqûre de rappel pour leur demander de ne pas nous oublier !"