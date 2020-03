À Toulouse, aller au cinéma pendant qu'il est temps...

L'inquiétude est montée pendant quelques minutes ce samedi 14 mars au matin. Alors que la première séance du cinéma Gaumont Wilson, en plein centre-ville, devait se tenir à 10h30, les grilles, à 10h25, restaient fermées. "Ils vont pas nous faire ça quand-même", soupire Liliane, une retraitée en habits du dimanche déjà présente depuis dix bonnes minutes. Avec le coronavirus, la crainte d'une fermeture a plané l'espace d'un instant, "on n'en est pas là, on n'est pas en temps de guerre", s'indigne Liliane. Finalement la grille s'ouvrira quelques minutes plus tard, avec simplement des restrictions de place à l'intérieur : 100 par salle maximum, le cinéma laisse une rangée sur deux vide de spectateurs.

"J'en profite pendant qu'on peut encore y aller, sinon je bouquinerai", "en tant que cinéphile je me suis dit qu'il était temps d'y aller oui", "on prend nos précautions, on se lave les mains, mais on y va". Les spectateurs et spectatrices à l'entrée sont unanimes : si c'est autorisé, il faut y aller, car "le cinéma c'est important", résume un homme. Le septième art en accès limité va durer encore quelques temps, si cela vient à fermer "on comprendrait quand même, mais c'est une manière de s'évader aussi", redoute une spectatrice. Liliane elle, a pu rentrer, soulagée. "Enfermée toute la semaine", elle ne rate jamais la séance du matin le samedi et le dimanche.