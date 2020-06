A Toulouse, la Cité de l'Espace prête pour la réouverture ce vendredi

La Cité de l'Espace peut enfin rouvrir ses portes. Ce vendredi 5 juin, la quasi totalité des 150 personnes qui travaillent sur le site va de nouveau voir le public déambuler.

Véritable soulagement pour la Cité de l'Espace, qui entre mi-mars et fin mai, a dit adieu à 90.000 visiteurs potentiels. Soit 20% de pertes a calculé Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la Cité de l'Espace.

Des marquages au sol durant toute la visite et à l'entrée du site. © Radio France - Julien Balidas

Un sens de circulation a été mis en place pour que les gens ne se croisent pas. © Radio France - Julien Balidas

Un stylet comme solution magique

Les visiteurs auront accès à 95% des animations et pièces présentées à la Cité de l'Espace. "C'était presque un défi pour ouvrir tout ça mais on a de très belles solutions. Nous allons offrir à chaque tribu, c'est comme ça que l'on appelle chaque groupe de visiteurs, un stylet avec bout tactile. Cela permettra de manipuler les écrans. Il y aura aussi du gel systématiquement dans tous nos espaces. Dans les espaces intérieurs, le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans", explique Jean-Baptiste Desbois.

Des animations seront proposées en extérieur, à bonne distance. © Radio France - Julien Balidas

Ouverture trois jours par semaine

La réouverture sera progressive. Au moins de juin, la Cité de l'Espace sera ouverte trois jours par semaine, du vendredi au dimanche et de 10h à 18h. Boutique et restaurants (seulement à emporter) également. Avant une ouverture plus globale sur des semaines entières prévue pour l'été.

Si le site est resté fermé pendant de longues semaines, la Cité de l'Espace a eu du succès sur internet pendant le confinement. Avec le projet "Astronaute chez soi" qui a réuni 40.000 visiteurs uniques pour des petites expériences à faire à la maison.

Des affiches ont été installées pour l'utilisation du stylet. © Radio France - Julien Balidas