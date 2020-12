À Toulouse, la Halle de la Machine rouvre pour les vacances de Noël

"Nous voulons vous dire notre joie d'ouvrir." Voilà comment débute le communiqué de presse de la Halle de la Machine pour annoncer la réouverture du site dès les prochaines vacances de Noël, le 19 décembre.

Le dîner des petites mécaniques reporté

En plus de la visite classique de la Halle, les machinistes vont donner rendez-vous aux enfants tous les jours à 16h pour des lectures de contes de Noël. Au programme également, des conférences et des surprises. Seul le dîner des petites mécaniques dont "les places avaient été vendues en quelques heures" est indiqué comme reporté.

Le manège, lui, accueillera bel et bien les enfants mais le Minotaure Café, conformément aux décisions gouvernementales, est fermé au moins jusqu'au 20 janvier 2021.

Les organisateurs assurent avoir construit des machines à distribuer du gel hydroalcoolique, avoir entraîné les machinistes à une diction parfaite, que le masque qu’ils portent ne saura altérer. Pendant ce deuxième confinement, la Halle de la Machine a de nouveau proposé des animations à distance à son public.

Il y a un peu plus d'un an, on se demandait si on pourrait un jour revoir le Minotaure déambuler dans les rues de Toulouse. Pour l'heure, la Halle de la Machine se réjouit déjà de pouvoir rouvrir prochainement ses portes au public.