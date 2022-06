A Toulouse, la piscine Nakache s'attend à un pic de fréquentation ce week-end avec la canicule

C'est un peu "the place to be", l'endroit où il faut être en ce moment à Toulouse avec ces fortes chaleurs : la piscine Nakache sur l'île du Ramier, la plus grande des dix piscines toulousaines. L'immense bassin extérieur de 150 mètres sur 50 a rouvert il y a une dizaine de jours.

4500 baigneurs attendus samedi

La piscine Nakache accueille quotidiennement quelques 3500 baigneurs. Mais avec cet épisode caniculaire, la fréquentation devrait augmenter. A fortiori avec l'interdiction de baignade qui frappe lac de Sesquières, ce week-end, à cause de la présence de cyanobactéries.

Mais même sans cela, Stéphane Rentet, le directeur des activités physiques et sportives de la ville de Toulouse, s'attendait à un pic de fréquentation : "On avoisinera certainement les 4500 visiteurs. On sent qu'avec la vague de chaleur, la fréquentation augmente nettement. Et puis ça commence à être la fin des cours, les enfants ont plus de temps libre : les équipes sont donc prêtes à accueillir tous les baigneurs et à assurer leur sécurité. C'est un point très important : sur un bassin de ce type- là, _il faut être extrêmement vigilants_. On a des zones qui sont bien identifiées au niveau des profondeurs d'eau. On a aussi une équipe assez nombreuse pour pour répondre à une forte affluence. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas connaître à l'avance le nombre d'usagers qui viendront sur les bassins. Mais on met les moyens pour assurer la sécurité des baigneurs."

Stéphane Rentet, le directeur des activités physiques et sportives de la ville de Toulouse © Radio France - Claudia Calmel

Les bassins de la piscine Nakache sont surveillés, en moyenne, par une dizaine de maîtres nageurs en fonction de l'affluence. Ils peuvent accueillir jusqu'à 9000 personnes. En tout, une trentaine d'agents travaille sur le site en comptant les services techniques, les administratifs et les personnels de sécurité