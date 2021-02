À Toulouse, le Manège Carré Sénart est ouvert pour le plus grand bonheur des enfants pendant les vacances

Autour du Manège Carré Sénart, les enfants du quartier de Montaudran scrutent attentivement les insectes et animaux qui composent le manège. Des mammouths, des éléphants, des libellules, il y en a pour tous les goûts. Les enfants sont ravis et pour certaines comme Tania et ses copines, c'est le rituel des vacances : "On vient toutes les trois chaque après-midi pour faire un ou deux tours de manège, c'est amusant et surtout on peut monter très haut avec le poisson volant. On commençait un peu à s'ennuyer à la maison".

Beaucoup de passage et des sourires

Sur Toulouse les activités pour enfants en plein air ne courent pas les rues . Alors si l'ouverture du Manège Carré Sénart fait le bonheur des plus petits, les employés du manège sont d'autant plus heureux. Carole gère la billetterie et se réjouit de voir à nouveau un semblant de vie dans le quartier de Montaudran : "Toulouse Métropole nous a accordé cette ouverture. Ça nous fait un bien fou de voir du monde. Le manège tourne à plein régime, même en semaine ! _On compte plus d'une centaine de visiteurs par jour avec un pic à 300 personnes le week-end_. Les enfants du quartier viennent jouer à côté du manège dans le square. C'est une bonne ambiance".

Vous avez jusqu'au dimanche 28 février pour profiter avec vos enfants du Manège Carré Sénart. La Halle de la Machine reste fermée. Il est toutefois possible de contempler la grandeur du Minotaure et la terrifiante Araignée Géante exposés juste devant le musée.