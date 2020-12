À Toulouse, les acteurs de la culture marquent le coup

Comédiens, acteurs, gérants de cinéma, étudiants, salariés ont déambulé à Toulouse aujourd'hui pour protester contre la fermeture des lieux de culture. Le Théâtre Grand Rond a organisé un marché de Noël éphémère pour soutenir les artistes. Aux abords, plus de 200 personnes ont affiché leur soutien.

Emilie et Sophie, étudiantes en Arts et Culture à Toulouse sont venues apporter leur soutien.

Journée nationale de rassemblement pour la réouverture des lieux culturels ce dans toute la France. Toulouse a aussi eu le droit à sa manifestation. Tout en musique, en poèmes et en chants, symbole de la culture.

Sophie, membre de l'équipe du Théâtre Grand Rond voulait symboliquement marquer le coup : "Nous avons décidé d'organiser un petit marché au cœur du théâtre en vendant des t-shirts, des livres, des affiches à l’effigie des artistes pour les soutenir. C'est notre manière de dire qu'on est là". À l'extérieur, plus de 200 personnes se sont réunies. Des chants mais surtout, une présence qui fait chaud au cœur pour Damien, de la branche spectacle de la CGT : "C'est notre force, on est ensemble, c'est tout ce qu'on peut faire". Néanmoins trop peu pour combler le musicien qui n'a joué que deux fois cette année.

"Je ne sais même pas si je pourrais continuer à vivre de mon métier d'ici août"

Sophie et Emilie de l'Université Toulouse-Jean-Jaurès veulent faire de la culture leur métier. Une mobilisation essentielle selon les deux étudiantes : "On veut y travailler car ça nous passionne. Allez au cinéma, au musée, voir des concerts, c'est notre quotidien. Cette fermeture qui se prolonge impact notre master. _Vraiment, ça ne peut plus durer_".

La manifestation du jour devant le Théâtre Grand Rond. © Radio France - Louis Fontaine

Les lieux culturels sont les grands perdants de ce déconfinement. Le Premier ministre a annoncé un élargissement de l'enveloppe pour la culture, soit 35 millions d'euros en plus. Il faut attendre le 7 janvier pour un nouveau point du gouvernement sur l'ouverture des théâtres, cinémas, salles de spectacle.