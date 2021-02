À Toulouse, les ateliers d'artisanat font le plein

Dans sa maison, l'artisan céramiste Stéphanie à l'habitude de recevoir. Elle donne des stages depuis plus de 6 ans. Il y a 6 mois l'artisan a fait le choix de s'inscrire sur la plateforme Wecandoo pour gagner en visibilité. Le site met en relation les artisans aux particuliers qui veulent réaliser un stage de découverte dans le domaine qu'ils souhaitent. Depuis, son atelier ne désemplit pas.

Une aide non-négligeable pour les artisans

Stéphanie travaille la porcelaine pour faire des objets d'arts de la table et de la vaisselle. Elle avait pour rituel de vendre ses créations sur les marchés et les salons. Pour le stage du jour, les quatre participantes ont déboursé 75 euros. Une aide précieuse pour l'artisan : "Ça fait plus d'un an que je ne peux plus vendre comme avant. C'est une autre source de revenu. Je peux continuer à pratiquer, recevoir des gens et leur montrer mon domaine. On maintient comme on peut cette relation professionnelle-particulier".

"On se change les idées dans un cadre convivial"

Dans le salon de création, les participantes du jour sont ravies. Carole et sa mère viennent de Tarbes pour ce stage. "On est pas très manuel de base mais c'est l'occasion de découvrir et s'amuser. On voulait toucher à la porcelaine et voir ce qu'on peut créer à partir de ça. En plus c'est notre cadeau de Noël, on ne peut que profiter".

L'ambiance est conviviale, chaleureuse. Une bonne occasion pour Pauline de passer le temps autrement : "Je suis en vacances sur Toulouse et tout est fermé. Je cherchais une activité, c'est l'occasion de penser à autre chose. C'est toujours gratifiant d'apprendre et fabriquer manuellement un objet. J'ai toujours aimé la poterie alors pouvoir le faire directement chez l'artisan, c'est encore mieux".

La plateforme propose des stages dans plusieurs secteurs d'activité. La liste des domaines est à retrouver sur le site de Wecandoo.