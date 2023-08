PHOTOS - À Toulouse, que se passe-t-il avec les passerelles du Canal du Midi ?

De l'art au beau milieu du canal du Midi. Vous l'avez peut-être remarqué en traversant le canal ces derniers jours, certaines passerelles ont pris des couleurs. Et cela va continuer.

"Un jardin chamarré"

La passerelle Bourseul dans le quartier de Saint-Aubin a été la première à se refaire une beauté. Elle a été entièrement recouverte de motifs multicolores. C'est la mairie de quartier qui a fait appel aux artistes de l'atelier deux-mille pour embellir le Canal. Deux hommes s'occupent désormais d'une deuxième passerelle : celle de Negreneys près du quartier des Minimes.

"Pour cette œuvre, on s'est inspiré du Canal du Midi. On fait ce qu'on appelle un jardin chamarré, de couleurs. Avec des motifs pour rappeler le milieu aquatique. C'est aussi pour que ce soit attractif pour les enfants et même pour les adultes. Marquer cet endroit comme un lieu de rendez-vous. Le fait d'inclure de la culture voire de l'art à des endroits stratégiques fait bifurquer les gens. Je pense qu'il y a pas mal de cyclistes qui vont s'arrêter. C'est important. Et puis ça fait vivre les artistes, c'est intéressant" explique Benjamin Stoop, un des deux artistes qui s'occupent de transformer le pont.

Ces peintures permettent également de lutter contre les fortes chaleurs. © Radio France - Bruno Esteban Garay

Dix degrés de moins sur la passerelle

Ces peintures ne laissent pas indifférent du côté des passants : "Je prends souvent ce pont et de voir des couleurs, ça fait plaisir. On ramène de la gaîté, ça donne le sourire. C'est une très bonne initiative", sourit Salvador.

Autre point important, ces peintures vont permettre de lutter contre les fortes chaleurs : "Le sol était noir. Les températures au sol vont maintenant descendre de pratiquement dix degrés sur la passerelle", ajoute Benjamin Stoop. Cet atelier deux-mille s'était occupé de peindre le sol du pont Saint-Pierre l'été dernier pour une fresque éphémère. Cette fois-ci, les peintures sont faites pour durer.

Benjamin (à gauche) et Nicolas, artistes qui embellissent le Canal du Midi. © Radio France - Bruno Esteban Garay