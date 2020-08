À Toulouse, une Color party organisée dans le respect des règles sanitaires

Il n'y avait pas foule en début d'après-midi ce samedi au paintball du quartier Montaudran situé au sud-est de Toulouse. Dans une ambiance décontractée, une cinquantaine de personnes s'est regroupée pour profiter de la première édition de la Color party. Organisée par l'association de la Toulouserie Color Show, cette fête est inspirée du célèbre festival de couleurs indien "Holi".

Pour éviter des rassemblements de personnes trop importants dans un même lieu, les organisateurs ont décidé de limiter les lancers de poudre à des feux d'artifice et de diversifier les activités proposées. Au programme : des jeux d'eau, des stands et des DJs de midi à 22 heures. "On a préféré travailler sur la qualité que la quantité, explique André, un des organisateurs de l'événement. On a voulu proposer une après-midi seulement, mais en répartissant l'espace".

On se retrouve avec son groupe d'amis, cinq à six personnes par table. On se répartit dans l'espace pour que les gens puissent s'amuser tout en respectant les règles sanitaires

Le lieu couvre plus de 6.000 m² mais les organisateurs ont fait le choix de limiter les zones accessibles au public. L'aire de danse qui aurait dû voir le jour est finalement remplacée par des tables réparties dans l'ensemble du lieu. "On se retrouve avec son groupe d'amis, cinq à six personnes par table. On se répartit dans l'espace pour que les gens puissent s'amuser tout en respectant les règles sanitaires", affirme André. Les masques sont obligatoires dès l'arrivée sur les lieux et du gel est disponible aux toilettes ainsi qu'aux différents stands.

Des visiteurs sereins qui ont pris très au sérieux les conditions sanitaires

Il y avait des familles, mais aussi des groupes d'amis. Noémie est venue avec son amie Léa profiter des activités et surtout du jacuzzi. "Franchement il n'y a pas beaucoup de monde, on réussit à maintenir la distanciation sociale. Le personnel a des masques", explique la Toulousaine qui ne s'est pas inquiétée une seconde. Mais elle sait que le risque zéro n'existe pas. "De toute façon, on est à l'abri de rien. On est là aujourd'hui, on sait très bien qu'on prend des risques. Faut faire le nécessaire pour en prendre le moins possible."

Une Color party prévue jusqu'à 22 heures. Plus de 300 personnes étaient attendues.