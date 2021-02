À Toulouse, une section féminine de football loin des préjugés

Au quartier du Mirail, plus précisément sur le terrain synthétique du Stade Canto Laouzetto, les joueuses de l'association Footeuses de M**** se réunissent tous les samedis matins pour l'entraînement hebdomadaire. Habituellement, ce sont les joueurs de l'AS Toulouse-Mirail Football qui occupent les terrains.

Désormais et depuis quatre ans, ce sont des femmes ou non, de toutes origines, de tous âges, athées, ou de confession musulmane qui jouent au football dans la bonne humeur, le respect et l'acceptation de tous. L'équipe existe depuis 4 ans mais elle a connu cette année un franc succès tant par un effectif qui s'enrichit que par sa médiatisation.

Tout le monde a sa place

La force du collectif, accepter les femmes de tous horizons sans tenir compte des préjugés. De la bienveillance et surtout une même passion, le football. Morgane en est passionnée, c'est grâce à l'association qu'elle a franchi le pas pour intégrer une section féminine : "Ici on se sent bien, on discute, on joue et on apprend ensemble. Des différences de niveaux, il y en a mais on s'entraide. Le fait que nous ayons dans l'équipe _tout type de profil, ça fait notre force_".

Une coach comblée

Allison, joueuse de niveau régional et passionnée de football a pris les rênes de l'équipe il y a quatre ans : "Les filles sont adorables, chacune a réussi à trouver sa place dans le collectif. Cet entraînement, c'est leur moment de partage. Il n'y a pas de prise de tête, que du plaisir et du loisir" raconte la coach, toute souriante. L'association compte aujourd'hui 40 joueuses.

À sa création, elle n'était qu'une dizaine. Elles intègrent début septembre 2021 la compétition avec leur première apparition en Foot Féminin à 8.