A Tours, le cabaret Chez Nello reprend vie ce samedi soir, après six mois de fermeture

Il aura été fermé quasiment 6 mois, c'est pour cela que son patron parle aujourd'hui d'une grande première ! A Tours, le cabaret Chez Nello rouvre ses portes ce samedi soir pour son premier dîner spectacle depuis le confinement. L'établissement, bien connu dans la ville, aurait pu ouvrir il y a déjà plusieurs mois mais sa direction a préféré attendre pour être sûre de rouvrir dans de bonnes conditions sanitaires.

On ne gagne pas, mais si on ne perd pas, tout va bien - Nello

Et pour cela, Manuel Dente, dit Nello, a pris son temps. Le temps de définir une jauge minimum pour ne pas perdre d'argent, près de 60 spectateurs par soir au lieu de 80 en temps normal. Dans un premier temps, ça ne payera que ses artistes et son personnel, mais c'est un choix. "Arrêter de vivre, c'est déjà mourir et j'ai pas envie. On ouvre et les conditions feront qu'on ne gagne pas, mais si on ne perd pas, tout va bien".

Un spectacle adapté aux nouvelles conditions sanitaires

Nello a voulu aussi prendre le temps d'adapter le spectacle aux nouvelles conditions sanitaires. Cela débutera dès l'arrivée des spectateurs. "Pour s'asseoir, il faut qu'ils aient le masque, et pour les déplacements, ça va être annoncé tout le temps, je vais jouer sur mon côté maître de cérémonie, un peu hôtesse de l'air ou steward ! On va jouer avec ça. On met des plumes, des masques de Venise sur les yeux, eh bien là, on met des masques ! J'ai un petit numéro de clown, j'ai un masque de clown que j'ai créé moi-même, que j'ai peint, et que j'enlève une fois que je suis sur scène".

Et puis bien sûr, les tables qui seraient trop proches les unes des autres seront séparées par du plexiglas. Nello avoue un trac plus intense que d'habitude. "On va vers l'inconnu", explique-t-il. "On va vivre quelque chose de nouveau".

Le cabaret Nello rouvre donc ses portes ce samedi soir, après presque six mois de fermeture. Dîners spectacles tous les samedi et dimanche soir, les autres soirs de la semaine sont disponibles, mais sur commande. Quelques dates sont complètes, il y a déjà des demandes pour le réveillon.