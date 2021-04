A Tours, les cinémas Les Studios prêts à retrouver les spectateurs dés le 19 mai [interview Caroline Melet]

Depuis l'annonce du calendrier de déconfinement, l'horizon s'est sérieusement dégagé pour revenir progressivement à "la vie d'avant" notamment avec une date marquée en rouge sur nos calendriers : le 19 mai avec la réouverture des terrasses des restos et bistrots, des commerces et des cinémas

Pour saluer cette très bonne nouvelle, l'invitée de France Bleu Touraine ce vendredi 30 avril était Catherine Melet présidente des cinémas Les Studios à Tours.

C'est une course de vitesse qui s'engage pour mettre en place le protocole sanitaire d'accueil des spectateurs (limité à 35% de la jauge totale de la salle) et surtout reprendre contact avec les distributeurs pour recevoir les copies de films. Près de 400 films attendent actuellement de pouvoir être projetés. Les distributeurs ont reçu l'autorisation exceptionnelle de s'entendre pour éviter qu'ils ne se fassent concurrence et pour coordonner les sorties.

Les Studios reprendront le 19 mai, "là où ils 'étaient arrêtés" avec notamment le film désormais auréolé de sept césars, dont celui du meilleur film, '"Adieu les Cons", la comédie plus sage et moins déjantée que d'habitude de et avec Albert Dupontel et Virgnie Efira.