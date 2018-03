Organisée dans le cadre des assises du journalisme, l'exposition s'appelle "Les Bleus dans les yeux des photojournalistes de l'AFP" et est exposée dans le hall de l'hôtel-de-ville de Tours jusqu'à au 1er avril.

À trois mois de la coupe du monde de foot 2018 en Russie, l'histoire cette compétition du ballon rond est à voir dans le hall de l'hôtel-de-ville de Tours. L'exposition s'intitule "Les Bleus dans les yeux des photojournalistes de l'AFP", pour AFP, et elle est organisée dans le cadre des Assises du journalisme de Tours. Le fondateur des Assises, Jérôme Bouvier, a demandé à l'AFP de chercher dans son immense stock d'archives photographiques de quoi constituer une exposition autour de la coupe du monde.

L'exposition présente des photos plus anciennes, des premières coupes du monde. © Radio France - Adèle Bossard

"Il nous a fallu faire des choix et synthétiser notamment ce qui avait marqué les éditions de 1958, 1982 ou 1986, explique Pierre Fernandez, le responsable de la valorisation des contenus multimédia à l'AFP et le commissaire de cette exposition. Par exemple, en 1982, quand le frère de l'émir descend sur la pelouse pour contester un but de l'équipe de France, c'est une scène tout à fait inédite. C'est aussi cette image de Zidane qui percute Materazzi en 2006. L'AFP avait décidé de dédier un photographe à Zinédine Zidane pendant toute la rencontre. C'est ainsi qu'on a pu capter ce moment. Finalement, l'histoire nous a guidé dans le choix des images".

L'épopée 1998 est évidemment représentée ! © Radio France - Adèle Bossard

Dans l'exposition, plusieurs photos de "Zizou". © Radio France - Adèle Bossard

L'exposition compte aussi les images qui ont marqué la compétition : le baiser le Laurent Blanc sur le crâne de Fabien Barthez en 1998, la reprise de volée de Michel Platini pendant un France-Hongrie en 1986... Au total, l'exposition compte une centaine de photos, classée dans l'ordre chronologique et accompagnées, à chaque fois, d'une légende de quelques phrases.

À voir aussi, des moments moins sportifs, comme la crise de Knysna en 2010. © Radio France - Adèle Bossard

Au-delà du football, l'exposition met aussi en lumière les évolutions techniques depuis 1930. La coupe du monde 1998, par exemple, a vu pour la première fois le numérique remplacer l'argentique.

Infos pratiques : entrée gratuite, ouvert tous les jours sauf le dimanche de 14h à 18h.