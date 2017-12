On a tous en nous quelque chose de Johnny : les Franc-comtois se souviennent

Les Franc-comtois se souviennent de Johnny. William était au premier concert de Johnny en Franche Comté en 1962, Pascale nous raconte Johnny le militaire. Jean Louis Fousseret a enfilé un jour le blouson de Johnny. Et à Vesoul Johnny n'a chanté que pour Mathilde. Souvenirs...Souvenirs.

William habite Vuillecin dans le Jura. Aujourd'hui âgé de 70 ans, il a participé au premier concert de Johnny Hallyday en 1962 à Besançon. Ils n'étaient alors que quelques centaines dans la salle. Pour William, Johnny c'était la grande époque, la liberté, les cheveux qui poussent, les premiers jeans et les premiers concerts. De tendres années où on ne pensait quà vivre et qu'a s'amuser" :

Mathilde avait eu la chance de voir Johnny en concert à Vesoul en 1992. Elle avait été subjuguée par son professionnalisme et elle confesse qu'elle avait l'impression que Johnny ne chantait que pour elle. Johnny fait partie de la vie de Mathilde à tel point que dans son village à Sancey, le prêtre de la paroisse avait repris Allumer le feu lors de la messe de Pentecôte.

Pascale à Marchaux se souvient de Johnny jeune militaire, tout simplement parce que son frère ainé Jean-Claude a fait l'armée avec le chanteur. Pascale qui nous raconte que Johnny avait droit à un véritable traitement de faveur. Il pouvait voir Sylvie alors que les autres militaires n'avaient pas le droit de voir leurs femmes.

Le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret a eu la chance de voir Johnny plusieurs fois. Il se souvient de ce jour où il a enfilé le cuir du chanteur pour faire une photo lors de la fête des motards à Belfort en 1993, ce repas sur la péniche du Chaland à Besançon. Il se souvient surtout de la dernière fois qu'il a vu le chanteur en concert, c'était au Zénith de Dijon le 3 juillet 2017. Ce jour là, le maire de Besançon a dit à Johnny : "Je ne sais pas si je vais te revoir". L'actualité lui donne malheureusement raison. Jean Louis Fousseret très triste depuis l'annonce de la mort du chanteur. Il retiendra surtout cette chanson : Vivre pour le meilleur. Jean Louis Fousseret chante Retiens la nuit, une chanson sur laquelle le maire de Besançon confie qu'il a tellement dansé.