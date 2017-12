Le jour de Noël approche à très grands pas ! Certains l'ont pourtant déjà fêté. A Trélissac, plus de 300 personnes âgées ont déjà profité d'un repas offert par leur mairie ce mercredi 20 décembre. Aucune d'entre elles ne voulait manquer ce rendez-vous.

Trélissac, France

Françoise est déjà installée à table et pour l'occasion, elle s'est habillée chic. " J'ai mis un pantalon noir, un chemisier noir avec le noeud lavallière. Quand on sort, on s'habille quand même ", décrit-elle.

Cette sortie, Françoise la fait avec son mari et des amis. "On retrouve des amis du méchoui [aussi organisé par la mairie]. C'est l'occasion de revoir des personnes qu'on ne voit pas souvent dans l'année. C'est quand même étalé Trélissac", précise la septuagénaire.

Les agents municipaux se chargent de servir les plats, de l'apéritif au café © Radio France - Aurore Richard

Jean-Claude est lui aussi venu avec un groupe de copains. Il n'est pas question de parler politique pendant le repas. Ensemble, ils préfèrent partager leurs souvenirs et notamment leurs Noëls d'enfance. " Ça me rappelle des fêtes à galoper sous les tables, à faire des misères aux anciens ", se remémore-t-il.

Aujourd'hui c'est lui l'ancien. Il est un habitué de ce repas de Noel. Il y vient depuis une dizaine d'années. C'est même son seul repas de fête car " malheureusement, la famille s'est dispersée et [il a] perdu des neveux qui étaient très jeunes ".

Soupe d'asperges, chapon sauce foie gras...

Jean-Claude n'a pas l'intention de se laisser aller, surtout quand il voit le menu : kir en apéritif, soupe d'asperges, chapon sauce foie gras, pommes de terre, fromage, entremets à la framboise, mousse au chocolat et tout cela, servi avec des vins de Bergerac et du Vouvray.

La cuisine s'active depuis sept heures du matin pour offrir un bon repas de Noël aux aînés © Radio France - Aurore Richard

Les aînés consomment évidemment tout cela avec modération. Pour éliminer, Françoise peut aller sur la piste de danse. " J'aimerais bien aller danser mais [mon mari] n'aime pas ça. Plus personne ne vient chercher les dames pour danser maintenant, c'est dommage. Il va falloir que je m'attelle à trouver un autre cavalier ", plaisante-t-elle.

Pour ceux qui n'aiment pas danser, il y a la solution de Jean-Pierre : pousser la chansonnette. Avec les copains qui l'encouragent, il a bien l'intention de continuer à chanter en patois pendant tout le repas !