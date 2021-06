A Trémolat, le fils de Claude Chabrol raconte ses souvenirs du tournage du film "Le Boucher" en 1969

Thomas Chabrol est présent ce weekend à Trémolat pour le premier festival consacré à son père, qui a tourné Le Boucher en 1969 dans la commune de Dordogne. Sa mère, Stéphane Audran, tenait aussi l'un des premiers rôles. Et lui-même était présent lors du tournage. Il avait six ans.

Le fils du cinéaste Claude Chabrol et de l'actrice Stéphane Audran est présent ce weekend à Trémolat, pour la première édition du festival dédié à son père qui a tourné le film Le Boucher en 1969 dans la commune. Sa mère tenait l'un des rôles principaux, au côté de Jean Yanne.

Thomas Chabrol était sur le tournage en 1969

Thomas Chabrol revient à Trémolat pour la première fois depuis 52 ans. Il était sur place à l'époque pendant le tournage, il avait six ans et c'était les vacances de la Toussaint : "Mes parents tournaient jusqu'à trois films en 18 mois et c'était une façon de les voir de venir sur les tournages ! Trémolat, c'est un souvenir, des odeurs, c'est imprimé au loin et en étant ici, ça revient. C'est une merveille, un plaisir ".

Thomas Chabrol a raconté, au micro de France Bleu Périgord, un souvenir de ce séjour à Trémolat : "Il y a 52 ans exactement, sur la place où l'on se trouve, je commandais de ma petite voix fluette un Coca-Cola, et on m'a servi un Cacolac, et j'ai découvert cette boisson merveilleuse. J'ai gardé un souvenir de ce petit instant tout bête, qu'on a pas toujours ce qu'on veut dans la vie et que le hasard peut vous faire découvrir quelque chose de formidable".

Les Chabrol et le Périgord, une "histoire de fourchette"

Les Chabrol et le Périgord, c'est aussi "une histoire de fourchette", raconte Thomas Chabrol. "C'est des souvenirs de tournage autour de tables conviviales, je retrouve ça en Creuse aussi, tout le monde discute. L'autre n'est pas un obstacle". Thomas Chabrol sera présent lors d'une table ronde avec l'ancien maire de Trémolat et des participants au film ce samedi soir à 17h30.

Le film Le Boucher de Claude Chabrol, avec Stéphane Audrant et Jean Yanne, sera diffusé ce samedi soir à 20h30 au Grenier à Trémolat.