A Tulle, on organise une chasse aux œufs de Pâques au profit de l'Ukraine

Les enfants Tullois sont repartis les poches pleines de chocolat pour Pâques. Toute la journée, sous un soleil à plus de 25 degrés, les enfants (et aussi les parents) se sont lancés dans une grande chasse aux œufs, au beau milieu du jardin de la mairie. L'Association Vivre en Pays de Tulle a organisé cette journée et a décidé de verser l'intégralité des recettes à un fond de solidarité pour l'Ukraine. Amélie, membre de l'association : "On voulait réaliser un événement de solidarité alors, comme la mairie n'organisait pas de chasse pour Pâques, on a lancé notre événement et cela fait aussi participer les enfants".

Dans les paniers, il n'y a pas d'oeufs, mais des mots. Les enfants doivent la trouver pour récupérer leurs chocolats lors de la chasse aux oeufs de Tulle. © Radio France - Anaïs Martin-Cauvy

Dans le jardin, treize paniers colorés sont cachés... mais à l'intérieur, il n'y a pas de chocolat : "Il y a des mots, explique Alya, 6 ans, quand on a trouvé tous les mots qui forment une phrase, on retourne à la mairie et on a des chocolats !" Si Alya prend son temps, Sarah et sa meilleure amie Laura souhaitent trouver les treize mots le plus rapidement possible, alors elles font la chasse en courant. La stratégie est payante puisque les deux adolescentes trouvent la phrase "Les cloches sont sorties de leur bulle pour amener les œufs à Tulle" en seulement 20 minutes.

Tous les profits sont versés au fond de solidarité pour l'Ukraine

Le permis de chasse était fixé à 2€ et les familles qui le souhaitaient ont aussi pu participer à la tombola pour gagner l'une des sculptures en chocolat réalisées par les apprentis du CFA des 13 vents de Tulle. Au total des dizaines de famille ont participé sur toute la journée, ce qui a permis à l'association de récolter 550€ pour l'Ukraine.