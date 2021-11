EN IMAGES - A Val-d'Isère, on prépare les remontées mécaniques pour la réouverture

Après un an et demi sans activité, le domaine skiable de Val-d'Isère ouvre enfin ses portes aux skieurs ce samedi 27 novembre. C'est l'heure des derniers préparatifs pour le service des remontées mécaniques.

Vingt télésièges, treize téléskis, trois télécabines, deux téléphériques et un funiculaire... Après 18 mois de fermeture, toutes les remontées mécaniques de Val-d'Isère doivent être prêtes pour accueillir les skieurs ce samedi 27 novembre.

Direction la machinerie de la télécabine de Solaise. "C'est la plus grosse télécabine sur notre domaine, avec entre 12 et 15 000 passages par jour", explique Aurélie Lévêque, directrice d'exploitation des remontées mécaniques.

Les deux moteurs permettent de faire tourner la plus grosse remontée mécanique de la station. © Radio France - Coline Mollard

Juste derrière, dans le garage, la plupart des cabines sont encore rangées au chaud. Il y en a au total 91, dont six sont déjà sorties. Les autres seront mises en extérieur la veille de l'ouverture, par Romain Ortis, le chef de Massif.

C'est ici que la maintenance des cabines est faite chaque année. © Radio France - Coline Mollard

Même pendant la fermeture, la mécanique doit tourner

Toutes les machines sont testées depuis le mois de juillet déjà. "Quand on récupère de la mécanique qui n'a pas fonctionné, il faut du temps pour qu'elle fonctionne bien et cela se prépare des mois en amont", décrit Aurélie. Tout a été contrôlé avant la visite annuelle des machines en septembre.

On n'a jamais vécu cette situation de laisser les appareils ne pas fonctionner. Même l'hiver dernier, nous avons dû continuer la maintenance : les machines doivent être lubrifiées, par exemple.

Sur l'écran de contrôle, tous les points de sécurité de la télécabine sont affichés. © Radio France - Coline Mollard

Malgré quelques petites mauvaises surprises, comme certains fils abîmés par des rongeurs, tout est prêt aujourd'hui pour l'ouverture. "Là on est vraiment dans les derniers jours de préparation", indique la directrice. "L'arrivée des saisonniers, il faut les former, on installe les filets et les matelas de sécurité..."

Même la neige est au rendez-vous, avec déjà une trentaine de centimètres en haut de la télécabine de Solaise.