A Valençay, c'est le printemps et le château ouvre ses portes

Valençay, France

Dans la cour, des primevères entoure la fontaine. Ils sont violets au cœur jaune. Yves, un retraité, ressort toujours juste des jardins du château de Valençay : "C'est grandiose, c'est magnifique. Il y a déjà des bourgeons sur les arbres. On voit des couleurs mauves."

Le printemps est arrivé au château de Valençay. © Radio France - Victor Vasseur

La saison ne fait que commencer au château de Valençay. Les premiers visiteurs arrivent. Tous les buis sont taillés. Derrière le château, le jardin à la française s'apprêtent à prendre vie. Ici, ils sont quatre jardiniers, dont Arnaud : "Le matin, on aperçoit les plus belles lumières qui se projette sur la façade du château. Le printemps pour moi, c'est la joie de vivre et le plaisir de travailler dehors."

Ecoutez le reportage de Victor Vasseur au château de Valençay Copier

Une saison consacrée à la Renaissance

Ce sera l'un des grands thèmes de l'année : les 500 ans de la Renaissance. Le week-end dernier, une exposition de l'artiste André Meyer a d'ailleurs commencé. Ce sont des gravures, visibles dans le donjon du château jusqu'au 22 avril.

Contact : 02.54.00.15.69.

Le château de Valençay est ouvert tous les jours, jusqu’au 11 Novembre.

