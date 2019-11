À Valence, le Parc des expositions va être rasé pour laisser place au nouveau Palais des congrès

Valence, France

Le projet est dans les cartons depuis plusieurs années. Mais cette fois, ça y est ! Valence Romans agglo a voté, ce jeudi soir en conseil communautaire, la construction de son nouveau Palais des congrès, en lieu et place de l'actuel Parc des expositions. Ce dernier va d'ailleurs être rasé au printemps prochain, car le chantier débutera début 2020.

Valence Romans agglo va mettre sur la table 18,5 millions d'euros pour financer ce nouveau Palais des congrès © Radio France - Valence Romans Agglo

Le futur complexe sera bien plus lumineux et plus spacieux que l'ancien. Il s'étendra sur 6.000 mètres carré environ. Les bâtiments comprendront des espaces modulables, ce qui permettra, notamment, d'accueillir plus 2.000 personnes pour des spectacles. Un auditorium rétractable de 500 places et une salle dédiée à la restauration verront aussi le jour. À l'extérieur, le parking sera agrandi et restera gratuit.

Pendant la durée des travaux, l'agglomération pourrait soit mettre en place un chapiteau, soit trouver une nouvelle salle pour que des manifestations continuent de se dérouler à Valence. La collectivité ne veut pas se priver des quelques 300.000 euros d'excédents que génère l'actuel Parcs des expos.

Le nouveau, lui, devrait être livré pour fin 2021 ou début 2022 pour un montant total de 18,5 millions d'euros.