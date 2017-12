A Vautebis, Dominique Parvaud décore sa maison et son jardin depuis quatre ans pour Noël. Les portes sont de nouveau ouvertes cette année, depuis le week-end dernier. Ce passionné d'illuminations prend les choses à coeur. L'important pour lui, faire rêver petits et grands.

Vautebis, France

Si vous circulez le soir dans Vautebis, impossible de la louper. La maison de Dominique Parvaud est totalement illuminée depuis quelques jours. Les visiteurs y sont accueillis chaque soir, de 18 à 21 heures, jusqu'au 7 janvier prochain.

Cela fait quatre ans que Dominique Parvaud décore ainsi sa maison. Et chaque année, il en rajoute. Cette fois-ci, il utilise 41 000 LED, plus de 2 kilomètres de câbles, 150 multiprises et le clou du spectacle : une tour Eiffel de 6 mètres de haut. Le tout, sur son terrain de 1 000 mètres carrés.

L'an dernier, 200 personnes venaient chaque soir voir ses illuminations. Au total, Dominique Parvaud avait accueilli 5 000 visiteurs.