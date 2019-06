A Vauville, la magie de voir les avions voler

Vauville, France

A Vauville, on a le nez en l'air et l'oreille attentive, car les bruits de moteurs n'ont rien à voir entre celui d'une grosse maquette d'avion militaire ou d'un jet surpuissant. On a aussi les étoiles dans les yeux, car ici, qui n'a pas rêvé de s'installer aux manettes ?

Pascal Roblot et Blandine Gilon sont des pilotes expérimentés, mais les deux pieds sur terre. Ils font voler des racers, des avions très légers d' 1 mètre 30 d'envergure tout en carbone. "Ils peuvent voler jusqu'à 300 kilomètres/heure", explique Pascal.

Tous les deux parlent avec enthousiasme de leur passion, comme beaucoup ici, pilotes ou spectateurs. L'adrénaline de la vitesse, la minutie de la mécanique, la fierté de construire un avion à partir de rien, les motivations sont variées.

Il y a aussi les curieux qui viennent pour la première fois, comme Sylvain. Amateur de maquettes, il a fait la surprise à son fils de sept ans, qui adore les avions. Mais à Vauville, que l'on soit jeune ou moins jeune, l'émerveillement est le même : "je n'avais jamais vu ça, s'enthousiasme Sylvain, c'est superbe."