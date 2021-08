France Bleu Orléans part en vélo sur les itinéraires cyclables du Loiret. Suivez le parcours de notre reporter Anne Oger pendant trois jours : sur son vélo électrique équipé, elle emprunte la Loire à vélo, puis les pistes de la forêt d'Orléans, et enfin les chemins le long du canal d'Orléans.

VIDEO - A vélo dans le Loiret : suivez notre périple entre Loire et canal d'Orléans

Le vélo cartonne, on le sait, et nombreux sont ceux qui empruntent des véloroutes cet été pour leurs vacances. France Bleu Orléans a donc décidé d'effectuer un parcours à vélo et de vous le faire vivre de l'intérieur. Nous vous proposons donc de suivre notre reporter Anne Oger pendant trois jours, du mardi 17 août au jeudi 19 août, durant trois étapes.

Première étape : 45 kms entre Orléans et Sully-sur-Loire

Pneus gonflés à bloc, vélo électrique loué (avec le coup de pouce d'Orléans Métropole) chez Vélo Val de Loire, boutique située quai Cypierre à Orléans, sacoches remplies avec le matériel de reportage et les effets personnels, sac de couchage sur le porte-bagages, Anne a quitté le quai du Châtelet à Orléans vers 11h30 ce mardi. Elle est accompagnée de Françoise Begout, du collectif orléanais Vélorution. Direction Saint-Père-sur-Loire, à 45 kms à l'est, via la Loire à Vélo, célèbre itinéraire cyclable. Pour la première nuit, un logement "campétoiles" a été réservé au camping le Jardin de Sully, labellisé Accueil vélo.