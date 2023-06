À vélo en Centre-Val de Loire : écluses, canaux et ravissement sur la Scandibérique, dans le Loiret

La Scandibérique est l'une des références pour les amoureux du tourisme à vélo. Elle traverse l'Europe du sud au nord. Cet itinéraire, appelé aussi l'EuroVelo 3, long de 1.700 kilomètres, va de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne jusqu'au centre de la Norvège. En France, la Scandibérique traverse quatre régions et 20 départements, dont le Loiret. Elle offre là des parcours en pleine nature, le long de la Loire puis du Canal de Briare.

France Bleu Orléans s'est laissé guider sur cet itinéraire, entre Montargis et Saint-Gondon. Une itinérance en cinq étapes qui commence par la Venise du Gâtinais.

Montargis

La ville de Montargis est désormais habituée à voir passer les cyclistes de la Scandibérique, son office du tourisme est labellisé "accueil vélo", avec une recharge électrique et des outils pour les petites réparations. La fréquentation ne cesse de se confirmer, rien qu'en 2022, la ville de Montargis a compté 16% de touristes à vélo en plus par rapport à l'année précédente. L'objectif de la ville est aussi de devenir une véritable étape pour que les cyclistes s'arrêtent plus longtemps dans la cité aux 132 ponts, à l'hôtel Central de Montargis on a par exemple aménagé une pièce spécialement destinée à accueillir les vélos.

Sur la route de la Scandibérique, impossible de ne pas s'arrêter dans la Venise du Gâtinais, la ville de Montargis. © Radio France - Camille Huppenoire

Le Canal de Briare, jusqu'à Rogny-les-Sept-Écluses

De Montargis, direction Rogny-les-Sept-Écluses, une petite incartade dans l'Yonne. Trente-cinq kilomètres séparent les deux communes, 35 kilomètres qui se font essentiellement sur la jolie piste cyclable le long du Canal de Briare. À mi-parcours, la maison éclusière de Montbouy, plus que centenaire, a pris un sacré coup de jeune, transformée en café librairie, la Maison prodigueuse où vous pourrez déguster boissons et petits gâteaux pendant la saison touristique. Les écluses jalonnent toute cette voie verte : écluse de Sablonnière, de Briquemault, du Moulin Brûlé, et même du Souffre Douleur.

La magnifique écluse de Mantelot, tout près de Briare, sur la Scandibérique. © Radio France - Camille Huppenoire

De Rogny au Loiret

Pour revenir dans le Loiret, et rallier la Loire à Briare, il va falloir côtoyer quelques voitures. Mais avant cela, Rogny-les-Sept-Écluses mérite une visite. Ce petit village, qui tire son nom de l'ouvrage monumental de sept écluses en escalier, s'adapte depuis peu à ce tourisme à vélo et on trouve sur place de quoi se restaurer, une boulangerie (ouverte jusqu'à 13h sauf le mercredi), une épicerie, des pizzas et deux restaurants (sauf le mardi où certains commerçants sont fermés). La balade sur les sept écluses attire au moins 50.000 personnes par an, à en croire le compteur piéton.

La fameuse écluse en escalier de Rogny, une écluse en escalier, à voir sur la route de la Scandibérique. © Radio France - Camille Huppenoire

Briare, entre Loire et canaux

Après la route départementale qui nous ramène dans le Loiret, retour via le canal de Briare, ses écluses, sa véloroute, et ses cyclistes, dont de nombreux étrangers. Sur le Pont-Canal de Briare, c'est le défilé des piétons et des cyclistes, bine heureux de faire une halte à la chocolaterie qui se situe à l'entrée du monument où on peut recharger les batteries, des vélos comme des humains. Au croisement de la Scandibérique et de la Loire à vélo, Briare est une étape incontournable, où les professionnels du tourisme ont bien compris les enjeux liés au vélo.

Le charme opère sur la Loire à vélo, dans le Loiret, sur la route de la Scandibérique. © Radio France - Camille Huppenoire

Le long de la Loire

Quand deux routes majeures du tourisme à vélo se mélangent, Scandibérique et Loire à vélo font route commune de Briare à Saint-Gondon, petit village au patrimoine remarquable proche de Gien. Une étape où il faut ouvrir l'œil et affronter le vent. Traverser le Pont-Canal de Briare, plus de 600 mètres de long, au-dessus de la Loire, est l'une des images fortes de ce périple. En direction de Saint-Gondon, la piste cyclable s'éloigne rapidement du fleuve et amène les cyclistes entre champs et bois, sur les pas des randonneurs du GR3. Vous traversez alors le site naturel des Grands Buissons, quatre hectares de pré à flanc de colline qui abritent 17 espèces d'orchidées.

Saint-Gondon, sur la route de la Scandibérique. © Radio France - Camille Huppenoire

Ce n'est pas le seul itinéraire à vélo dans la région. Voici trois autres parcours à vélo : Coeur de France dans le Cher, la Véloscénie, qui traversent l'Eure-et-Loir , et le Cher à vélo en Indre-et-Loire .

France 3 et France Bleu présentent quatre parcours incontournables en Centre-Val de Loire