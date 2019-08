PHOTOS - A vélo pour une visite des vignobles de Saint-Emilion

L'œnotourisme se développe dans le Grand Saint-Emilion. Les châteaux sont six fois plus nombreux qu'il y a vingt ans à accueillir des touristes pour des visites et des dégustations. Parmi les opérateurs qui proposent ces tours, Bordovino parie sur un tour dans la région, à vélo.

Saint-Émilion, France

Vous êtes tentés par une visite des vignobles à bicyclette ? Différents opérateurs proposent cette option découverte dans la région de Saint-Emilion, à l'est de Bordeaux, dont "Bordovino à la française". Etape incontournable sur la route des vins, le Grand Saint-Emilion s'est largement ouvert à l'œnotourisme ces vingt dernières années. L'année dernière, 1,2 millions de personnes ont visité les environs.

Les châteaux du Grand Saint-Emilion sont de plus en plus nombreux à accueillir des touristes, six fois plus qu'il y a vingt ans. Ils sont aujourd'hui 130 à proposer visites et dégustations, contre une vingtaine seulement en 1999, date de l'obtention du label patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le vélo, une manière de découvrir la région et les vignobles autrement ... pour 150 euros par personne la journée complète. Trajet aller-retour sur Bordeaux compris. Le forfait comprend la visite guidée au village de Saint-Emilion, visite de la cave souterraine du domaine "Clos des Menuts", Grands crus Saint-Emilion, dégustation et repas local au Château Baleau puis au Château Soutard. Reportage.

Visite de Saint-Emilion à vélo et dégustation au château Baleau ... Les participants ne se voyaient pas faire ce tour des vignobles à vélo. Copier

Le Château Baleau, lieu d'accueil et point de départ pour le tour à vélo des vignobles. © Radio France - Fanny Ohier

Départ pour Saint-Emilion le village, à vélo. © Radio France - Fanny Ohier

Visite guidée de Saint-Emilion. © Radio France - Fanny Ohier

Visite de la cave souterraine du Clos des Menuts à Saint-Emilion. © Radio France - Fanny Ohier