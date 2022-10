A vendre : la collection du musée de la poupée de Neufchâteau

Il fait partie du paysage depuis plus de 20 ans, dans la plaine des Vosges. Le musée de la poupée de Neufchâteau met en vente sa collection de plus de 600 poupées, ainsi que les décors qui vont avec. Ceux-ci retracent plusieurs scénettes de vie en Lorraine entre 1850 et 1960, et ont mis plus de 40 ans à se créer. "Mes parents avaient cette passion et ont mis tout ce temps à chiner dans les brocantes la collection", confie Caroline Raoult, fille des fondateurs et également passionnée de poupées.

Le prix de vente est fixé à 90 000 euros pour toute cette collection. Un prix également sentimental car Caroline Raoult ne souhaite pas voir son trésor disséminé à droite et à gauche. "C'est du patrimoine, il faut que ça se conserve", confie-t-elle. Après avoir tenté sa chance auprès de la mairie de Neufchâteau, elle va se tourner désormais auprès des villes de Nancy et Lunéville pour trouver preneur.

Une des 63 vitrines du musée. - Caroline Raoult

Si Caroline Raoult est tant émue à l'évocation de la collection de ses parents, c'est parce qu'elle retrace avant tout leur histoire. "Ils ont tout donné pour construire ce musée de 130 mètres carrés", dit-elle les yeux encore humides. Elle aussi a attrapé le virus de la poupée, certaines trônent encore dans sa maison. Si quelqu'un est d'ailleurs intéressé, il devra lui aussi être passionné, avec la volonté de prendre soin de cette collection.