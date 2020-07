À Vierzon, les artistes du National Palace préparent leur retour sur la scène du cabaret mi-septembre

Le cabaret berrichon, géré par une famille d'artistes et spécialisé dans le cirque, reprendra ses spectacle mi-septembre, après des mois d'arrêt à cause de la crise sanitaire.

Ils sont impatients, après plusieurs mois loin de la scène et du public... Les artistes du National Palace à Vierzon retrouveront bientôt la scène lors la réouverture du cabaret mi-septembre. "Tout le monde est en pleine forme, tout le monde a pris quelques kilos avec le confinement alors on est tous au régime !", plaisante Sascha Cort, co-fondateur du cabaret, spécialisé dans le cirque. "Il y a encore des travaux à faire au National Palace, l'entretien, les répétitions, et puis des nouveautés pour la prochaine saison".

Toute la famille d'artistes est impatiente de retrouver le public. La saison 2019-2020 a été arrêtéé brutalement mi-mars, à cause de la crise sanitaire, alors que le carnet de réservations était rempli jusqu'à fin juin. Et le confinement a eu de lourdes conséquences économiques. "Il n'y a plus de rentrées d'argent, mais les charges continuent. Et mine de rien, au National Palace, il y a quand même 24 fiches de paie", explique Sascha Cort. D'autant que chaque été, la famille d'artistes fait le tour des campings du Sud de la France avec son spectacle, mais cela a été annulé cette année.

Retrouver "l'esprit cirque" en famille pendant le confinement

En septembre, la troupe présentera donc le spectacle qu'elle avait commencé à jouer en début de saison, avec quelques nouveautés. Il a donc fallu continuer à répéter pendant toute la période du confinement et les semaines qui ont suivi. "Ils se sont entraînés à la maison. Mais pour ceux qui nous connaissent, pour la partie comique avec Garibaldi et Lynette, c'est-à-dire mon épouse et moi, ça a été un peu dur de s'entraîner à la maison parce qu'il n'y a personne qui rigole, on connaît déjà tous les blagues !", sourit Sascha Cort.

Pour lui, malgré les difficultés économiques, la période du confinement a eu des effets bénéfiques. Elle a permis à la famille d'artistes de se retrouver. "Pendant le confinement, on a pris des habitudes qu'on avait un peu oublié ces dernières années. C'était vraiment "l'esprit cirque" qui est revenu, car nous sommes la 7 ou 8ème génération d'une famille de cirque. Et dans les cirques, on a l'habitude de vivre en famille toute la journée, du matin au soir, entouré par ses enfants. Les entraînements, les spectacles... Donc c'est une bonne habitude qui est revenue. C'était un peu des vacances, avec un peu de stress et des soucis. Cette ambiance, cette vie de famille comme on avait à l'époque au cirque, ça va me manquer à la rentrée", confie-t-il.