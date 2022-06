A Vignacourt, une exposition réhabilite les travailleurs chinois de la Grande Guerre

A Vignacourt, une exposition au centre d'interprétation 14-18 a décidé de réhabiliter les travailleurs chinois de la Grande Guerre. Ainsi 30 portraits peints sur de la pierre, de l'artiste Wen Wenwu sont exposés depuis hier dans un nouvel espace du musée 14-18. Il s'agit du jardin des célestes, du surnom donné également à ces travailleurs oubliés.

En effet, en plein conflit, ce sont plus de 140 000 chinois qui ont quitté leur pays pour rejoindre l'Europe. La Grande-Bretagne et la France usent de ces gens pour pallier au manque de main-d'œuvre. Et pourtant, il n'existe aucune trace d'eux dans nos manuels d'Histoire. "On a essayé de les faire disparaître avec la propagande et puis les conflits politiques qui ont suivi" précise Huyeng Xilan, le président de l'association culturelle Hong Guang qui fait vivre la mémoire des travailleurs chinois.

C'est cet homme qui a permis la création de cette nouvelle exposition. "Je suis un passionné d'Histoire et de la guerre. Mais je n'étais jamais tombé sur un mémorial de travailleurs chinois. C'est quand je suis venue voir l'exposition des photos des époux Thuillier qui ont immortalisé les gens qui vivaient dans la base arrière de Vignacourt, que j'ai vu qu'il y avait des Chinois. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose", assure ce passionné qui vit en région parisienne.

L'Artiste a peint sur des pierres. © Radio France - Virginie Vandeville

Des travailleurs maltraités

Un hommage plus qu'essentiel aussi pour Valérie Vasseur, la responsable du centre. "Pas grand monde sait qu'il y avait des travailleurs chinois pendant la Grand Guerre. La plupart ne combattaient pas, mais étaient donc de la main-d'œuvre souvent pas très bien traitée. Ils faisaient les tâches les plus difficiles comme enlever les corps des tranchées. Et puis il y avait la barrière de la langue qui faisait qu'ils n'étaient pas très bien traités. Donc on a voulu valoriser leur histoire. Il y a même des chinois aujourd'hui qui ne connaissent pas leur/cette histoire", assure la jeune femme.