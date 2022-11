Harcèlement scolaire : le théâtre de L'Inattendu à Villemolaque multi récompensé pour sa pièce Facetagram

Eric Puche, à gauche, et quatre des six comédiennes de la troupe

Elles sont six comédiennes amatrices, âgées de 15 à 18 ans, à jouer dans la troupe montée par Éric Puche, metteur en scène et directeur du théâtre L'Inattendu, à Villemolaque. Depuis trois ans, elles se représentent dans tout le département, et même au-delà, dans une pièce intitulée "Facetagram" (mélange de "Facebook" et "Instagram"). Une pièce qui dénonce le harcèlement en ligne et à l'école, subi par des milliers d'enfants, et qui a reçu deux prix lors du dernier festival national de théâtre amateur, Festhéa, à Saint-Cyr-sur-Loire, le prix du public et le prix du jeune jury. La compagnie représentait la région Occitanie.

"Facetagram est un drame", prévient Éric Puche, le metteur en scène. "C'est l'histoire de la descente aux enfers d'Alyssa, 13 ans, qui commence par se faire harceler sur les réseaux sociaux, elle reçoit des messages d'insulte, jusqu'à ce que ça devienne de la violence physique, au collège", résume le dramaturge. Avec une fin suggérée, mais qui laisse penser que la jeune fille s'est suicidée : "À la fin de la pièce, il y a un noir, et trois secondes après, la lumière réapparaît sur une chaise vide."

Une prise de conscience chez les comédiennes ...

Une pièce sombre destinée à sensibiliser les plus jeunes, mais aussi les parents, sur le sujet du harcèlement scolaire, et en ligne. Lou Demery, 15 ans, joue le rôle d'Alyssa. Elle reconnaît elle-même avoir pris conscience de ce problème en jouant cette pièce. "Ça m'a permis de me mettre à leur place. Maintenant, au collège, quand je vois du harcèlement, j'essaie d'aller leur parler, les aider."

Pour Lalie, cela a surtout été un moyen d'exprimer sa colère : "J'ai moi-même été victime de quelques rumeurs, de phrases dans le dos, donc je me retrouve beaucoup dans la pièce. J'extériorise beaucoup sur scène."

... et dans le public

"Facetagram" a été jouée dans plusieurs établissements scolaires, ce qui a permis de délier les langues. Parfois, certains élèves ont osé parler de ce qui leur arrivait, d'autres sont directement allés voir les jeunes comédiennes pour les mettre dans la confidence.

"On ne veut pas donner de leçon, précise Éric Puche, on veut que le public tire son avis." Surtout que pour coller au plus proche de la réalité, le scénario s'est écrit à l'aide d'expériences vécues par les comédiennes, et les messages reçus par Alyssa dans la pièce sont tirés de vrais messages envoyés par des "harceleurs repentis".