A Vincelles, dans l'Yonne, l'atelier peinture rime avec détente

Tous les mardis, une dizaine d'amateurs de peinture se retrouvent à la mairie de Vincelles entre 14h et 17h. Détente et bonne humeur, c'est ce qui caractérise cet atelier de peinture du pays Coulangeois. Et un mardi par mois, un professionnel vient leur donner quelques conseils

L'atelier de peinture c'est la certitude de passer un bon moment pour Mauricette. Elle pratique cette activité depuis 5 ans déjà. « Tout d'un coup j'ai eu envie de peindre, de dessiner. Ça s'est fait et j'y trouve mon plaisir. »

Frédéric : je débute mais j'ai déjà fait plusieurs dessins et ça me plait

Frédéric a rejoint l'atelier peinture il y a un peu plus d'un mois , un peu par hasard. « Je suis à la retraite et je me suis inscrit pour m'occuper. Je recopie des gravures, j'ai fait plusieurs dessins. J'ai fait des cartes de vœux aussi. Ça me plait. »

Mireille: la peinture et le dessin, ça me permet de respirer

Mireille aussi vient tout juste de débuter l'atelier de peinture. « J'ai des petits problèmes avec mon époux qui a la maladie d’Alzheimer. J'étais fatiguée et j'avais besoin de me changer les idées. J'aime la peinture et le dessin et ça me fait beaucoup de bien ; ça me permet de respirer. »

Et pour conseiller les petits nouveaux , comme les plus anciens d'ailleurs , un professionnel intervient à l'atelier peinture un mardi par mois. Mathias est professeur au lycée Fourier d'Auxerre et formateur académique à l'Université de Bourgogne. « En arrivant je suis un peu comme le médecin. Je leur apporte tout un tas de petites techniques, qui vont leur permettre d'aller plus loin. »

Martine: on termine souvent par un thé ou une bouteille si c'est un anniversaire

Evelyne dit trouver la sérénité lorsqu'elle peint © Radio France -

Et parmi ceux qui vont plus loin, il y a Martine et Evelyne . Deux passionnées, à la technique plus affirmée, mais qui savent aussi rester simples. « Il n'y a pas d'esprit de compétition, on entend pas: moi je peins ou je dessine mieux que toi. Souvent on fini par un thé, un café ou une bouteille si c'est un anniversaire, c'est toujours un moment agréable. » selon Martine. Quant à Evelyne. « J'y trouve la sérénité . Je suis bien quand je peins. On échange beaucoup sur la peinture ou d'autres sujets, et c'est un moment convivial. »

Et pour la première fois, l'atelier peinture de Vincelles a prévu d'exposer les œuvres de ces adhérents. Ce sera en fin d'année prochaine à Coulanges la Vineuse.