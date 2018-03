Des chiens de race, de la nature, des années 80, un hommage et des carnavals ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 10 et dimanche 11 mars 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

A une dizaine de jours du printemps, nous vous invitons à sortir…

Exposition Canine Internationale de Périgueux

200 chiens de race sont à admirer ce week-end au Parc des expositions du Périgord à Marsac-sur-l’Isle, à l’occasion de cette nouvelle Exposition Canine Internationale de Périgueux. Le samedi, vous admirerez les molossoïdes, les terriers et autres nordiques, retrievers, spaniels et lévriers. Le dimanche, vous trouverez des chiens de bergers, des teckels, ainsi que des chiens courants, d’arrêt et de compagnie. L’entrée est gratuite sur les deux jours.

6ème édition du festival nature La Chevêche à Nontron

Le Festival La Chevêche existe depuis maintenant 6 ans. Son objectif n’a pas varié : donner envie au grand public de découvrir la nature qui l’entoure et de s’engager dans sa préservation. La Chevêche est un lieu de rencontres, d’échanges et de débats avec les associations, les chercheurs et les passionnés, avertis ou néophytes. Ce week-end, de grands moments rythment le festival. En avant-première de sa diffusion sur Arte vous sera proposé le documentaire « Madagascar, expédition en terre Makay » ; ce sera samedi à 17h au cinéma de Nontron. Des concerts gratuits de Matt Low et Garciaphone suivront le samedi à 20h45 sous chapiteau derrière la salle des fêtes. Enfin une conférence unique, et gratuite, intitulée « La nature n’existe pas ! », sera animée dimanche à 17h, au cinéma de Nontron, par François Lasserre, vice-président de l’Office Pour les Insectes et l’Environnement. Les conférences de François Lasserre sont toujours particulières : il se montre drôle, impertinent, déstabilisant mais toujours terriblement scientifique…

Spectacle Années 80 à Trélissac, samedi

Retrouvez les meilleurs moments de la chanson française des années 80 avec le spectacle proposé par l'Association Culturelle Trélissacoise et animé par l'orchestre Fiesta, très connu et apprécié dans l'agglomération périgourdine. L’ambiance est assurée au Foyer Socio Culturel de Trélissac samedi à 21h. L'entrée est à 5 euros à partir de 15 ans.

Spectacle-hommage à Georges Moustaki, samedi à Cadouin

Le Foyer rural de Cadouin vous propose un spectacle qui donne à entendre les chansons connues et moins connues de Georges Moustaki, depuis « Le métèque », « Le facteur », en passant par « Ma liberté » et « Sarah », jusqu’à « L’homme au cœur blessé ». Tania et Alain Laugénie chantent et racontent « Moustaki… Un métèque », ce samedi, 20h30, au Foyer Rural de Cadouin ; l’entrée est à 8 euros. Renseignements au 06 46 46 18 19.

3 carnavals en Périgord, ce week-end

Samedi à partir de 14h à Saint-Astier, le carnaval investira le centre-ville. A Sarlat, samedi dès 14h, le carnaval déploiera son thème 2018 : les fables. Des animations attendent les enfants sous le chapiteau du Colombier : maquillage, activités manuelles et concours de déguisement. Le carnaval de Bergerac se déroule dimanche place de la République ; le thème de cette édition est « L’Eco-aventure ».