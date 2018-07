Le spectacle est dans le ciel ce vendredi soir, avec la plus longue éclipse totale de lune du XXIème siècle. La lune devrait prendre une teinte rougeâtre. L'’observation de ce phénomène peut se faire à l’œil nu. A Perreuse, en Puisaye, des astronomes amateurs vous font vivre cette soirée

yonne

Ceux qui seront présents ce soir à Perreuse vont pouvoir compter sur les explications d'Albert André, astronome amateur de l'association. Savoir qu'une éclipse lunaire c'est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés sur un même axe. " L'éclairage du soleil , frappe la terre et fait un cône d'ombre sur la lune. On verra une ombre rougeâtre sur la lune. "

A l'occasion de l'éclipse de lune , l'association d'astronomie "De l'eau aux étoiles" à Perreuse (près de Treigny) , organise une soirée spéciale. Le reportage de Damien Robine. Copier

La Lune sera complètement dans le cône d'ombre projeté par la Terre, à partir de 21H30 . Pour une durée d'1h 45 minutes environ.

Cette éclipse est à voir à l’œil nu, sans danger, ou avec des jumelles. A Perreuse ce sera aussi l'occasion d'initier les personnes qui le souhaitent à l'astronomie. Rosine Geffroy est la présidente de l'association. "C'est à dire leur montrer comment manipuler le matériel. Lunettes astronomiques, télescopes. Et pour certains jeunes, cela peut être une découverte. "

A la maison de quartier des Piedalloues à Auxerre, on profite de l'éclipse de lune pour organiser une nuit des étoiles, animée par les membres de l'association Astro Centre Yonne dont son président Jean Pierre Defaix Copier

Le site de Perreuse est idéal pour l'observation de l'éclipse lunaire, avec une vison du ciel à 360 degrés et surtout l'absence de pollution lumineuse. Présente dans les villes, elle pose de gros problèmes d'observation aux astronomes amateurs.

La prochaine éclipse de Lune visible en France aura lieu dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019. Quant à la prochaine éclipse de Soleil, elle est prévue le 10 juin 2021.